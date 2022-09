Guillermo Pol Fernández: "Merecíamos un triunfo así"

Respecto a la importancia de haber sumado de a tres para acercarse al actual puntero del torneo, el mediocampista destacó: "Sabíamos que la fecha pasada había dado resultados positivos para nuestro lado y también para ellos. Llegamos parejos".

"En el primer tiempo nos sentimos cómodos, no nos incomodaron para nada. Después hicieron algunos cambios que nos costó encontrarle la vuelta pero pudimos encontrar el gol y lo supimos manejar", analizó sobre le rendimiento del equipo a lo largo de los 90 minutos.

"Vamos a ir partido a partido. A seguir trabajando, tenemos mucho por delante y muchas cosas por corregir. Que se den partidos así es lindo para el día a día", remarcó.

En relación a la cantidad de las faltas cometidas, Fernández reveló: "Intentamos cortar el juego de ellos, que no junten pases, que no fluyan y que no se sientan con confianza. Lo hicimos a la perfección".