Gustavo Costas: "Si no sufrimos, no somos Racing"

"Hoy no puedo hacer un análisis. Había que ganar como sea y lo hicimos. Lo merecimos y, si no sufrimos, no somos Racing. Lo ganamos muy bien, este grupo y la gente lo merecen", expresó el entrenador de 61 años.

Costas, quien cumplió casi toda su carrera de futbolista en el club de Avellaneda, trazó una sutil diferencia con la fuerza mediática de River Plate y Boca Juniors, y destacó la capacidad de sus jugadores de reponerse a las críticas.

Embed

"No somos millonarios, ni la mitad más uno, pero somos distintos a todos y hoy lo demostramos en Paraguay. Recibimos doscientos mil palazos y faltas de respeto, pero nos levantamos y luego de 36 años logramos clasificarnos a una final coronada con título", expresó.

Más allá de la euiforia, Costas anunció que tras la conquista de la edición 23 de la Copa Sudamericana, el objetivo es pelear por la Liga Profesional de Fútbol.

"Seguro que vamos a pelear por el campeonato también. Antes no estábamos para ganar nada y ahora hay que ir por el doblete. Pero primero hay que valorar este título de hoy", declaró el entrenador.

"Ahora nos falta descansar y el hincha de Racing tiene que disfrutar porque nunca se vio algo parecido a lo que generó este plantel. La felicidad es total".