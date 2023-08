Harry Kane dejará Tottenham y jugará en Bayern Munich

El equipo alemán ya había ofertado dos veces anteriormente por Kane, pero ambas fueron rechazadas por el conjunto inglés. Y recientemente se reveló que la cláusula de rescisión, que parecía ser la única manera de llevarse al delantero y los bávaros habrían ejecutado la misma para poder contar con el goleador.

Además, Kane le habría dado su palabra al Bayern motivado principalmente por la posibilidad de levantar por primera vez un título en su carrera, una situación que veía cada vez más difícil con el Tottenham.

Kane llegaría para cubrir el hueco que dejó Robert Lewandowski cuando se fue al Barcelona, y que tanto padeció el Bayern la última temporada. Sería una variante más en el frente de ataque para Thomas Tuchel, quien ya cuenta con Choupo-Moting, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Thomas Muller, Leroy Sané y Mathys Tel.

Bayern Munich aún seguirá moviéndose en el mercado de pases

El fichaje de Harry Kane sería el cuarto del Bayern Munich de cara a la próxima temporada después de los de Raphael Guerreiro y Konrad Laimer, que llegaron como agentes libres del Borussia Dortmund y del RB Leipzig, y de Minjae Kim, procedente del Napoli.

Sin embargo, el mercado de pases del Bayern no cerraría ahí. Los bávaros también están en búsqueda de un arquero tras la despedida de Yan Sommer y debido a que Manuel Neuer no estará a punto para el comienzo de la temporada. Se llegó a mencionar que Gerónimo Rulli es uno de los que está en carpeta, aunque los alemanes aún no hicieron ningún avance formal.

Por último, el entrenador Tuchel dijo también que le gustaría tener un volante central con características defensivas, por lo que todo indica que el elenco alemán seguirá moviéndose en este mercado de pases.