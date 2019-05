Herrera: "Siento que de alguna manera me faltaron el respeto"

Por eso, al mediodía, tras el entrenamiento matutino en el predio de Arroyo Seco, mostró todo su descontento en conferencia de prensa: “La verdad es que estoy muy triste con esta situación porque siempre me manejé con gran respeto y profesionalismo. Me pegó fuerte enterarme que no voy a jugar el último partido de mi carrera, no lo esperaba. Ayer fue la primera vez que le dije a un entrenador que esperaba jugar y la respuesta de Cocca fue que para él se trataba de un partido normal. A mí no me entra en la cabeza, no lo entiendo. Siento que de alguna manera me faltaron el respeto”, comentó molesto.

Y agregó: “Le dije que si era una final o si había posibilidades de clasificación lo entendía, pero la realidad marca que no jugamos por nada. Yo soñé mucho con esta despedida, me fui con mucha bronca a mi casa, muy triste, sin ganas de volver. Lo hablé con mi señora y me dijo que no me lo puedo perder por una decisión personal. Soy un agradecido al club, a la institución y a la gente. Si me toca ir al banco y jugar lo haré porque soy un profesional”, explicó el atacante.

Finalmente hizo un breve repaso de su carrera: “Estoy muy contento porque jugué en grandes equipos, logré cinco campeonatos y uno en mi vuelta a Central. Les debo todo a mis padres, mi hermano y mi mujer. El gol de taco a Newell’s por la Copa Argentina fue algo asombroso. A futuro no tengo nada pensado, lo primordial es estar cerca de mi familia este año”, manifestó Herrera muy emocionado.

Después fue el turno del propio Cocca, que al respecto dijo: “Ya le dije que jugará, no de arranque. Para nosotros es importante ganar y mi función es poner el mejor equipo, queremos darle una alegría al hincha. Herrera va a poder despedirse de su gente”, indicó.

Obviamente que en las redes sociales se reflejó el masivo apoyo a Germán Herrera y las muestras de desaprobación hacia Cocca al manifestar que el actual técnico auriazul no tiene ni la más pálida idea de que lo que significa “el Chaco” para los Canallas.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo ante Libertad saldría a la cancha con un 4-3-3: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Ortiz y Molina; Villagra, Rinaudo y Ortigoza; Lovera, Gil y Riaño. Según el ensayo futbolístico matutino.