Holan y la floja actuación de Independiente: "No tuvimos piernas para atacar"

Holan dijo en conferencia de prensa en el estadio Pedro Bidegain que por la expulsión "el partido se desnaturalizó".

El técnico de Independiente analizó el juego y sostuvo que San Lorenzo "en el primer tiempo no pateó al arco, pero en la parte ofensiva Independiente no estuvo 'fino' y le faltó profundidad, pero se llevó un punto en un partido que tuvo todo en contra".

San Lorenzo tuvo todo para ganarlo, pero el Rojo logró rescatar un punto

Holan analizó el trabajo de Pablo Hernández, sobre quien señaló que "tuvo un gran partido, llegó al área, manejó bien la pelota, fue agresivo y obligó a (Fernando) Belluschi a retroceder".

Y aclaró que el paraguayo Cecilio Domínguez, flamante incorporación, no jugó porque "entrenó tres veces en la semana y ayer no se hizo presente por cuestiones personales y no parecía bien arriesgarlo, aunque el sábado que viene (ante Unión en Avellaneda) será de la partida".

Sobre el objetivo de ingresar a la Copa Libertadores a través de la Superliga el técnico del "Rojo" sintetizó: "No me preocupa ver la tabla de posiciones porque para entrar a las copas hay opciones. Tenemos un buen plantel, ahora nos falta armar un equipo".