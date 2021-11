Homenaje a Alejandro Sabella en tandil

Al acto organizado por la Filial de Estudiantes ´Marcos Lorenz´ concurrieron más de 200 personas y el mural donde se destaca la imagen de Alejandro tiene frases emblemáticas del ex entrenador que falleció el pasado 8 de diciembre "Más nosotros, menos yo", "Más grupo, menos individualismo".

El presidente de la filial local Andrés Pianzola destacó los valores que inspiraron la vida de Sabella; el dirigente albirrojo y coordinador de filiales, Luis Álvarez Gelves, felicitó por la elección de la figura de Sabella para perpetuarlo en un mural y el presidente del club Independiente, Osvaldo Dadiego, agradeció la elección de su club para homenajear a Sabella, como persona del mundo del fútbol que trasciende cualquier camiseta.

Cerró el evento Mariel, viuda del ex jugador Marcos Lorenzo que da nombre a la Filial Tandil, quien estableció un paralelo entre los valores que defendía Sabella y los que sostiene Estudiantes para finalmente agradecer el apoyo que recibió del club cuando perdió la vida su joven esposo. "Si no fuera por el club hoy no estaríamos acá", manifestó.