Ibai, del "inevitable" Brasil campeón al "fútbol maravilloso"

"Brasil será campeona del mundo. Es inevitable", había vaticinado Ibai en su cuenta oficial de Twitter.

Además había publicado una foto de la camiseta de la Selección de Brasil con seis estrellas en su escudo, pronosticando el hexacampeonato de la "Canarinha".

Pero este viernes fue cambiando rápidamente de opinión al notar que su presagio no se estaba cumpliendo.

“Yo creo que a Croacia le pones a jugar contra el mejor once de la historia del futbol y también llegan a la prórroga. Yo no sé cómo cojones lo hacen”, disparó en un Tuit.

Luego agregó: “NO ME LO CREO EL MILAGRO CROATA EN EL 116 COMO ANDRÉS”.

Mientras que ante la eliminación de Brasil optó por enviar un mensaje sobre lo imprevisible del fútbol, donde no siempre ganan los que son los supuestos favoritos.

“El fútbol es absolutamente maravilloso.La historia de Croacia 2018 y 2022 es para escribir cinco libros y hacer siete películas”, escribió en pleno festejo croata.

Como era de prever, recibió un tendal de respuestas luego de que Brasil se quedara precozmente en el camino.

Además, muchos usuarios de Twitter le recordaron su mensaje donde aseguraba que era “inevitable” la sexta estrella para los brasileños.

Cruce con los argentinos

Por su parte, hace unos días, medio del análisis deportivo que suele realizar el streamer, subrayó la ola de comentarios que recibió por Twitter de argentinos que se burlaron de la Selección de España.

“Qué barbaridad los argentinos, no paran. Madre de Dios y de mi vida. En Argentina me odian, cada tuit mío… Los argentinos son expertos en insultar, a veces la gente me carga las pelotas. Futbolísticamente a nivel historia del fútbol no hay dudas de que Argentina es más que España, pero desde el siglo XXI ha sido más grande que Argentina, con un título mundial y dos Eurocopas, que es un continente con mucho mérito, en el que hay que superar a Alemania e Italia. Además, con buen juego”, comentó Ibai.