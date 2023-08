Ibarra, el candidato macrista en Boca, denunció "manejos fraudulentos" en la CD

Días después de que el escándalo estalle por allanamientos en La Bombonera y el domicilio particular del hermano de Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, en el marco de una investigación iniciada en 2022 por sobreventa de entradas, el candidato opositor -del seno de Mauricio Macri y Daniel Angelici- aprovechó para sacar rédito.

“Hay evidencias de que hay manejos fraudulentos. Las cosas que aparecieron me generan un dolor enorme por la imagen que estamos dando como club. No me sorprende que haya irregularidades de estas características", disparó Ibarra, en diálogo con Radio Continental.

mauricio macri andres ibarra.webp Andrés Ibarra, junto a Mauricio Macri.

En ese sentido, aseguró que "cada vez que vamos a la cancha, hay decenas de socios que se nos acercan y que no sólo se quejan por la manera de manejar el filtro, sino porque es evidente que hay colados por todos lados”. “El único perjudicado con estas irregularidades es el socio que tiene todo el derecho a tener prioridad tal como lo prevé el estatuto", sentenció.

A su vez, el ex Ministro de Modernización de la Nación y también ex Gerente General de Boca, destacó que "el socio paga la cuota todos los meses y debiera tener el derecho para ingresar al estadio; y resulta que ahora se tiene que comer un filtro que está muy mal manejado”.

Por otro lado, Andrés Ibarra, cabeza de la lista 'Movimiento de Pasión y Gestión', agregó: “A Mauricio Macri y a mí nos preocupa mucho está situación porque la realidad es que Boca no se merece estar pasando por estas cosas. La prioridad es el socio y el hincha de Boca que se merece ser respetado. Respetado como lo prevé el estatuto con su acceso a la cancha”.

En la misma línea, aseguró que "estamos reuniéndonos con socios y acercándoles nuestras propuestas" (una de ellas es La Bombonera Siglo XXI, el proyecto de renovación del estadio). "Queremos que Boca esté por encima de todos. Un Boca que no tenga ídolos autocráticos que se creen los dueños del club”, cerró, con palito para Riquelme.