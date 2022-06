Ignacio Malcorra es el primer refuerzo para Carlos Tevez

El rionegrino Malcorra, de 34 años, se someterá en las próximas horas a la revisión médica y se sumará mañana al plantel profesional de Central que viajará hacia el predio de la AFA en Ezeiza, donde cumplirá una semana de pretemporada.

El director técnico Carlos Tevez se reunió hoy con los dirigentes de Central para avanzar en los nombres de los refuerzos, que el club intentará gestionar para que se sumen esta semana a la pretemporada.

Central contrató antes de la llegada de Tevez a los volantes centrales Francis Mac Allister y José Leudo, quienes se incorporarán al trabajo de pretemporada.

Por otra parte, el que no seguirá en la entidad es el delantero Lucas Gamba, quien tomó la decisión de no renovar su contrato y afirmó "los motivos me los guardo".

"Quiero comunicar que he tomado la decisión de no renovar mi contrato con Rosario Central, el cuál finaliza el 30 de junio. A pesar del ofrecimiento para continuar, luego de pensarlo y meditarlo mucho, tenía que tomar una decisión", publicó el futbolista en su cuenta de Instagram.