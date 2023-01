Impresentables: el polémico Mateu Lahoz expulsó a Jorge Sampaoli

Iban tan solo 17 minutos de partido entre el conjunto andaluz y el humilde Linares cuando el réferi le mostró la segunda amarilla a Sampaoli, que suele protestar más de la cuenta, y lo expulsó. Lo insólito es que la primera fue ¡dos segundos antes!

Luego de que le muestre la primera tarjeta, el DT de 62 años le habría dicho algo que hizo al árbitro no dudar y expulsarlo directamente. Sin embargo, luego del encuentro, Jorge Desio, ayudante de Sampa, dijo: "No creo que fuese nada grave. Fue un grito de Jorge. Yo estaba cerca y no escuché nada en particular. Al acabar el partido les vi charlando amistosamente".

Si es así, entonces no sorprendería que el ex técnico de la Selección Argentina se haya excedido, pero que también sea uno de los tantos actos de Mateu Lahoz, criticado en el fútbol español por sacar muchas tarjetas y querer ser protagonista. De hecho, en un video que circuló se escucha a alguien presente en el estadio decir: "Empezó el show, empezó el show de Mateu Lahoz".

Lionel Messi lo había criticado duramente luego del duelo por los cuartos de final del Mundial entre Argentina y Países Bajos, partido en el cual repartió amarillas para todos lados.

Sampaoli se fue expulsado cuando el choque todavía estaba 0-0. Igual, su equipo no tuvo complicaciones para golear 5-0 a su rival. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Erik Lamela (marcó un gol) fueron titulares en Sevilla, mientras que Linares contó con el defensor argentino Luciano Squadrone, quien anotó un gol en contra.

