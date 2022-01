Independiente, sin acuerdos por Alex Vigo ni Víctor Salazar

Eduardo Domínguez solo tiene dos caras nuevas (Damián Batallini y Leandro Fernández), mientras que a la baja de Bustos hay que sumarle la transferencia de Silvio Romero y la inminente venta de la joya Alan Velasco. Además, cuando estaba cerca de cerrar a Elías Gómez el jugador decidió ir para Núñez, y cuando tenía a un paso a Andrew Teuten eligió Colón.

En cuanto a las opciones que maneja la dirigencia para ocupar el marcador de punta, todavía no pudo llegar a un acuerdo con el Millonario en cuestiones de números por Vigo y los intentos están a punto de desistir. Como alternativa surgió Salazar, pero tampoco tuvo suerte.

Miguel Cardona, presidente de Olimpia, habló acerca del interés que surgió desde Avellaneda por el lateral y fue contundente “Yo no lo quiero vender a Víctor Salazar, no tengo intenciones, es un gran lateral. No voy a debilitar mi estructura”.

“Solo si es una oferta insostenible, podría llegar a ser analizada, pero Salazar no está a la venta”, reflexionó el titular de la entidad paraguaya. Esto cayó como baldazo de agua fría en el Rojo, porque lo querían contratar a préstamo y no pretendían adquirirlo.