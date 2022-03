Independiente arranca en Brasil y Racing en Uruguay

GRUPO A - LANÚS:

Jueves 7/4, 21.30, vs Metropolitanos de Venezuela (V); jueves 14/4, 21.30, vs Barcelona de Ecuador (L): jueves 18/4, 21.30, vs Wanderers de Uruguay (V); miércoles 4/5, 21.30, vs. Barcelona (V); jueves 19/5, 21.30, vs Wanderers (L); miércoles 25/5, 19.15, vs Metropolitanos (L).

GRUPO B - RACING:

Jueves 7/4, 19.15, vs River Plate de Uruguay (V); miércoles 13/4, 21.30, vs Cuiabá de Brasil (L); miércoles 27/4, 19.15, vs Melgar de Perú (V); martes 3/5, 19.15, vs Cuiabá (V); miércoles 18/5, 19.15, vs Melgar (L); jueves 26/5, 19.15, vs River Plate (L).

GRUPO C - BANFIELD:

Martes 5/4, 19.15, vs Santos de Brasil (L); jueves 14/4, 19.15, vs Unión La Calera de Chile (V); miércoles 27/4, 21.30, vs Universidad Católica de Ecuador (V); jueves 5/5, 21.30, vs Unión La Calera (L); martes 17, 19.15, vs Universidad Católica (L); martes 24/5, 19.15, vs Santos (V).

GRUPO F - DEFENSA Y JUSTICIA:

Miércoles 6/4, 21.30, vs Antofagasta de Chile (V); martes 12/4, 21.30 vs Goianense de Brasil (L); jueves 18/4, 19.15, vs Liga de Quito de Ecuador (L); miércoles 4/5, 19.15, vs Goianense (V); miércoles 18/5, 21.30, vs Liga de Quito (V); martes 24/5, 21.30, vs Antofagasta (L).

GRUPO G - INDEPENDIENTE:

Martes 5/4, 19.15, vs Ceará de Brasil (V); martes 12/4, 21.30, vs General Caballero de Paraguay (L); martes 26/4, 19.15, vs Deportivo La Guaira de Venezuela (V); martes 3/5, 21.30, vs General Caballero (V); jueves 19/5, 19.15, vs Deportivo La Guaira (L); miércoles 25/4, 21.30, vs Ceará (L).

GRUPO H - UNIÓN DE SANTA FE:

Miércoles 6/4, 19.15, vs Junior de Barranquilla de Colombia (L); martes 12/4, 19.15, vs. Oriente Petrolero de Bolivia (V); martes 26/4, 21.30, vs Fluminense de Brasil (V); jueves 5/5, 19.15, vs Oriente Petrolero (L); jueves 19/5, 19.15, vs Fluminense (L); jueves 26/5, 21.30, vs Junior de Barranquilla (V).