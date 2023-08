Independiente: Carlos Tevez dio pistas sobre su primer equipo

El estreno de Tevez en Independiente será ni más ni menos que en una final por la permanencia: recibirá a Vélez el domingo por la tarde. El Rojo tiene 28 puntos y el Fortín 30 en la tabla anual y ambos están comprometidos con perder la categoría.

En ese sentido, el ex DT de Rosario Central sabe que arrancar ganando no solo es vital para sumar y dar un golpe de confianza, sino también para sacarle distancia a un rival directo. Pero con poco tiempo de trabajo, mucho retoque no podrá hacer, ni tampoco imprimirle de lleno su idea y estilo al equipo.

Por eso, Tevez busca sacarle jugo a cada entrenamiento: este jueves dispuso ensayos tácticos, y pese a que no paró formalmente un equipo, sí hubo pistas e indicios que por ejemplo, dejan entrever que Cristian Javier Báez y Matías Giménez Rojas corren con chances de ser titulares.

Javier Báez.jpg El defensor Báez podría recuperar su puesto en la defensa.

El ídolo de Boca también se refirió a nombres específicos: dijo que Alexis Canelo le gusta por el medio y que Federico Mancuello mostró su mejor versión de doble cinco. Atando cabos, se puede presuponer que el esquema podría ser un 4-4-2, el mismo que solía utilizar en Rosario Central.

Tevez, al menos desde las palabras, no ratificó a Martín Cauteruccio como el '9' de su equipo, por lo que en ese sistema táctico, se entiende que entre el uruguayo y los mencionados Canelo y Giménez estará la pelea para ver quiénes serían los delanteros.

Otra fija es Iván Marcone, quien a pesar de no haber mostrado un gran rendimiento desde su llegada, sí fue consolidado por el entrenador como el capitán, por lo que no hay dudas de que será el volante de contención del equipo. El que no estará en este primer partido es Baltasar Barcia, quien se resintió de su desgarro.

Y por último, el juvenil Santiago Salle está muy bien considerado por el Apache, por lo que es uno de los juveniles que seguramente tengan lugar habitualmente, ya sea desde el arranque o bien entrando desde el banco.

Pero por ahora todas son especulaciones. Las certezas se irán dilucidando entre viernes y sábado, cuando Tevez disponga una práctica formal de fútbol y alinee un 11 estimativo. Mientras, Carlitos espera por la llegada de más refuerzos: un defensor central ('Cali' Izquierdoz, descartado) y un extremo.