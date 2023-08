En declaraciones al programa Fulbo Champagne, por Radio La Red, explicó: "En Racing cuando agarré hay varios técnicos de renombre que se habían bajado, para mi salvar a Independiente es como tomar un mate a las 9 de la mañana. Once descensos seguidos pelee, me salvé en diez. Para mí es una joda".

El Rojo está comprometido con el descenso por la tabla anual: hoy estaría jugando un triangular de desempate con Colón y Huracán. Es que como el último Arsenal está yéndose a la "B" por los promedios, se iría el anteúltimo y los tres equipos comparten ese lugar con 28 unidades.

A su vez, el técnico de 61 años, quien pasó por La Academia en 2009, continuó: "Salvar a Independiente es una risa, porque ganás dos partidos y nada más. Por lo menos, hay seis equipos que son menos que Independiente. Dirigirlo hubiera sido un placer, mucho más fácil que otros momentos en otros clubes".

Finalmente, Caruso, quien la última vez que se sentó en el banco de suplentes fue en Belgrano de Córdoba en 2021, concluyó: "Están haciendo toda una novela que no tiene sentido, no está tan grave como todo el mundo quiere. No me muero de locura por dirigir, tengo 30 años de trayectoria y no hay un equipo que no me quiera, no es casualidad".