Independiente derrotó a Central Córdoba y cortó una extensa racha de visitante

La victoria fue un desahogo para el Rojo. No solo porque pudo cambiar la pésima imagen que había dejado el pasado fin de semana en su cancha frente a Newell's, sino que también porque se quitó la mochila de no lograr ganar de visitante en el ciclo de Zielinski. Lo conquistó con momentos de buen funcionamiento, que hicieron que la diferencia pueda ser aún mayor, aunque no tuvo contundencia.

VeXcjBmNqm30hIFY.mp4

Los Diablos se despojaron de una carga de 24 fechas sin sumar tres puntos fuera de casa. Su última experiencia fue en la primera jornada, cuando derrotó 1-0 a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. Además, le sacaron nueve puntos de ventaja a Huracán, el equipo que momentáneamente ocupa el puesto de descenso directo en la tabla general.

Por las estadísticas y la necesidad de encontrar un poco de paz en medio de tanto caos, Independiente consumó un triunfo vital. No fue un trámite sencillo, tuvo que transpirar y hacer sacrificios para alcanzarlo. Contó con un Rodrigo Rey estoico cuando lo llamaron a intervenir y con un Braian Martínez certero dentro del área.

A los 40 minutos del primer tiempo, el Chaco entró a pura confianza a zona de gol luego de un centro pasado de Baltasar Barcia que Cauteruccio no pudo conectar a la pasada. Con una definición por encima del arquero, el juvenil del Rojo la mandó a guardar en Santiago del Estero y acomodó el partido para irse al descanso con el 1-0 en el bolsillo.

Para el complemento, los de Avellaneda apostaron a la contra. En una de esas acciones, Barcia quedó mano a mano, pero pecó de ingenuo, el guardameta salió rápido y la terminación del uruguayo impactó en el cuerpo del 1.

Al tercer minuto adicionado, Edgar Elizalde vio la roja directa y dejó a Independiente con uno menos, pero eso no impidió que el Rojo pueda encontrar algo de respiro en el Madre de Ciudades para arracar de raíz la mala racha que tenía fuera del Libertadores de América. Volver a nacer para el equipo del Ruso.