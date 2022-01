Independiente: Eduardo Domínguez dio positivo en Covid-19

"Finalmente, el test PCR realizado a Eduardo Domínguez dio positivo a COVID-19. El DT se encuentra en buen estado, cumpliendo el aislamiento en su hogar y trabajando de manera remota, en constante comunicación con su cuerpo técnico", informó la institución mediante sus redes sociales.

Luego de presentar algunos síntomas compatibles con el covid, el técnico había dado negativo en el test de antígenos. Pero a pesar de ello, se hizo la prueba PCR que confirmó su positivo.

En otro orden de cosas, Independiente puso en duda la venta de Alan Velasco a Dallas FC de la MLS. Al parecer los siete millones y medio de dólares ya no son suficientes para la dirigencia y el nuevo objetivo sería encontrar algún club comprador que deje al futbolista hasta junio en Avellaneda.

Tras la gran actuación de Velasco en el segundo amistoso de la pretemporada ante Talleres, el Rojo comenzó a poner en duda la venta del jugador en el actual mercado de pases.

"Estoy enfocado acá, pero se me cruzan sensaciones raras. Es toda una vida. Si se tiene que dar algo, ojalá que sea lo mejor para mí y para el club. El agradecimiento al hincha siempre está. Cada vez que me tocó vestir esta camiseta intenté dar lo mejor. Si por ahí no pude hacerlo, quiero que sepan que no lo hice con mala intención. Independiente siempre va a estar en mi corazón", fueron las declaraciones de Velasco luego del partido.