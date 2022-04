Independiente fue goleado en Rosario y se despidió del torneo

Embed

El conjunto de Leandro Somoza, quien consiguió su primera victoria como DT, madrugó al de Eduardo Domínguez gracias a la presión de arranque y el oficio goleador de su nueve, que fue a buscar al primer palo un centro desde la izquierda a los sesenta segundos y la empalmó de zurda con una media volea que se coló en el ángulo.

Pese a esa tempranera ventaja, Central se sometió al protagonismo de Independiente casi no lo lastimó durante el primer tiempo. De hecho, la visita hizo méritos de sobra para empatar. Sin embargo, como en una de las más claras que tuvo Benavídez con un cabezazo a los 15 minutos, pecó de ingenuo para meterla.

En el complemento continuó la supremacía de los Diablos, hablando desde el juego, porque a pesar del marcador negativo, siguió insistiendo. Y después de algunos intentos fallados por Benegas y el ingresado Leandro Fernández, los goles que no hizo en el arco contrario los terminó recibiendo en el propio.

Rosario Central aprovechó esa falta de contundencia de su adversario y aplastó por completo a Independiente con dos gritos en tres minutos. El que puso el 2-0 con un tacazo espectacular fue Julián Velázquez, a los 25, mientras que a los 27 Walter Montoya la enganchó a la carrera en la puerta del área y liquidó el pleito.

El Rojo se quedó con las manos vacías. Mirándose a la cara, sin nada y afuera de la competencia en la Copa de la Liga. Mereció un poco más y pagó caro la carencia de efectividad.

SÍNTESIS

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Komar y Lautaro Blanco; Luciano Ferreyra, Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Lucas Gamba; Alejo Véliz y Marco Ruben. DT: Leandro Somoza.

Independiente: Sebastián Sosa; Sergio Barreto, Joaquín Laso y Juan Manuel Insaurralde; Damián Batallini, Carlos Benavídez, Lucas Romero y Thomás Ortega; Alan Soñora; Leandro Benegas y Tomás Pozzo. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 1m Ruben (C).

Goles en el segundo tiempo: 25m Julián Velázquez (C) y 27m Walter Montoya (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 6' Mateo Tanlongo por Gamba (C); 15' Domingo Blanco por Benavídez (I), Juan Cazares por Benegas (I), Leandro Fernández por Batallini (I) y Julián Romero por Pozzo (I); 21' Julián Velázquez por Damián Martínez (C) y Walter Montoya por Veliz (C); 24' Milton Caraglio por Ruben (C) y 43' Rodrigo Márquez por Soñora (I).

Incidencia: 42m ST expulsado Insaurralde (I).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Nicolás Lamolina.