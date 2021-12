Independiente homenajeó a Bochini y rebautizó su estadio

" Me siento muy emocionado. Esto para mí es algo muy grande. Estar en esta cancha nuevamente, donde tuve tantas alegrías, como la tuvieron los hinchas de Independiente. Es un orgullo que hoy al Libertadores de América le agreguen mi nombre", expresó el Bocha.

La jornada histórica comenzó al rededor de las 17 horas con un partido entre los equipos del Fútbol Senior del Rojo y el Ciclón, en el que Bochini fue figura con un golazo y otro tanto de penal para el triunfo por 3-0.

Embed Si sos Ricardo Bochini podés hacer UN GOLAZO en la cancha que lleva tu nombre #TodoRojo pic.twitter.com/j6pqPbiRRs — C. A. Independiente (@Independiente) December 5, 2021

Una vez finalizado el encuentro, la gloria del elenco de Avellaneda recibió una plaqueta y se tomó una foto junto a Daniel Bertoni, campeón del mundo, y Héctor "Yoyo" Maldonado, secretario General de Independiente.

La cancha del Rojo, desde este domingo 5 de diciembre, pasa a llamarse Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, tal como lo había pedido nada menos que Diego Armando Maradona cuando enfrentó a los Diablos en su paso como DT de Gimnasia.

"Hoy ha pasado un año y medio cuando estuve con Diego Maradona, cuando se le hizo homenaje. Si él estuviera vivo, estaría acá presente, emocionándose. Él me venía a ver acá cuando era chico. Siempre me dijo que era su ídolo. Hoy me hubiese gustado muchísimo que pudiéramos estar acá juntos. Desde algún lugar del cielo estará agradeciendo, contento", dijo al respecto del Diez, con lágrimas en sus ojos.