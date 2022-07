Independiente intentará resurgir ante Rosario Central

La actualidad de Independiente está lejos de ser la ideal, con una política que arde, lo deportivo no acompaña, ya que, el equipo suma tres derrotas consecutivas y en su última presentación cayó frente a Racing por 1 a 0 en el clásico de Avellaneda.

Claudio Graff será el encargado de comandar al equipo de forma interina e intentará cortar la magra racha, pero aún no confirmó el elenco. Al menos tuvo la suerte de tener disponible a Lucas Rodríguez ya que no tiene en el plantel a un lateral izquierdo para suplir su ausencia.

En tanto, Leandro Benegas continúa con su recuperación luego de sufrir un desgarro y Facundo Ferreyra sería de la partida.

En el mediocampo podrían haber varios cambios: Alan Soñora volvería al equipo inicial en lugar de Lucas González y Tomás Pozzo entraría en lugar de Gabriel Hachen, mientras que Leandro Fernández estaría desde el arranque por Damián Batallini.

Por su parte, Rosario Central viene de sumar su primer triunfo en la era de Carlos Tevez al mando del elenco en el partido frente a Sarmiento de Junín por 1 a 0.

El entrenador no confirmó aún al conjunto que visitará a Independiente, pero colocaría a los mismos once que comenzaron jugando en Junín, mientras que Tevez no contará con los refuerzos, Juan Gabriel Rodríguez y Gustavo Ramírez.

POSIBLES FORMACIONES

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Lucas Rodríguez; Iván Marcone, Lucas Romero, Alan Soñora; Tomás Pozzo; Leandro Fernández y Facundo Ferreyra. DT: Claudio Graff.

Rosario Central: Gaspar Servio; Ismael Cortez, Facundo Almada, Christian Báez, Lautaro Blanco; Walter Montoya, Gino Infantino, Facundo Buonanotte, Ignacio Malcorra; Jhonatan Candía y Franco Frías. DT: Carlos Tevez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Hora: 15.30.

TV: ESPN Premium.