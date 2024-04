Independiente jugó muy mal, rescató un empate y complicó su clasificación

Independiente parece estar volviendo a sufrir lo que le pasó el año pasado. Si bien en 2023 dominó de punta a punta su grupo y se cayó en la última fecha, y en este caso, la paridad del grupo generó que ni con un buen colchón de puntos esté cómodo, lo cierto es que el Rojo regala los partidos que, en los papeles, tendría que ganar.

Jugó, una vez más, decididamente mal. Parecía difícil que muestre una versión peor que la exhibida en la derrota con Riestra, pero de local, y contra el último de la tabla, lo hizo. No tuvo volumen de juego, no encontró asociaciones, no tuvo peso ofensivo, defendió mal, y Tevez nunca encontró la clave, ni con el errado parado inicial, ni con los cambios.

Atlético Tucumán se puso en ventaja en el primer tiempo gracias al gol de Mateo Bajamich, que tocó para Infante y fue a buscar, y tras un pase atrás del lateral izquierdo que Estigarribia pifió en su intento de definir, le quedó al cordobés ex Huracán, quien no perdonó. Por el contrario, la primera acción clara de Independiente fue recién sobre el final del partido, con un insólito yerro de Maestro Puch abajo del arco.

En la primera etapa, al local le faltó un volante. Por eso era lógico el ingreso de Lucas González de cara al complemento. Sin embargo, lo inexplicable fue la salida del centrodelantero Gabriel Ávalos, con el resultado desfavorable. El Decano tuvo para liquidarlo, pero en el tramo final eligió refugiarse.

Y ya entiempo cumplido, la insistencia hizo que el Rojo se meta literalmente dentro del arco. Neves tiró un córner desde la derecha, Maestro Puch lesionado ganó en lo alto y asistió de cabeza a Mauricio Isla, que le dio otro testazo y decretó la igualdad final. Está claro que el punto no le sirve, pero por cómo se dio, para los de Tevez fue agua en el desierto.

Independiente, que supo ser líder de la Zona A, suma 19 puntos y complicó su clasificación a los playoff, ya que no depende de sí mismo: debe sumar no menos de 4 puntos de los 6 que quedan en juego, y esperar otros resultados (incluso ganando los dos podría quedar afuera). Por su parte, Atlético Tucumán tiene 7 unidades y comparte el último puesto con Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la próxima fecha, el Rojo visitará a Banfield el viernes, y el Decano recibirá a Gimnasia de La Plata el domingo.