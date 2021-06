Independiente negocia por Alan Velasco

Hasta al momento no se habría llegado a un acuerdo ya que el Rojo pretende una suma bastante mayor a la propuesta. El conjunto inglés ofertó 8 millones de dólares y el equipo argentino indicó que la suma debe alcanzar al menos los 15 millones de euros.La entidad de Avellaneda, a pesar de creer que la propuesta es baja, no descarta llegar a un acuerdo y las negociaciones por el juvenil continúan abiertas. Velasco podría seguir su carrera futbolística en Brighton and Hove, equipo inglés de la Premier League.

La figura, de 18 años, pasó a ser conocido como 'la joya' del plantel por sus notables condiciones técnicas y por la clausula de salida de 23.500.000 dólares que le puso Independiente en diciembre de 2020, cuando renovó su contrato hasta fin de 2023.