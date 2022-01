Independiente quiere a Cauteruccio para suplir a Romero

Ante la transferencia del "Chino" al Fortaleza de Brasil, el ex DT de Colón de Santa Fe ya anotó en su libreta de apuntes al exjugador de San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, hoy en Aldosivi de Mar del Plata, a quien llamaría en los próximos días para conocer las posibilidades.

A priori, la operación no sería sencilla ya que Caute tiene contrato vigente hasta diciembre de este año. En caso de no ser factible, tratarán de repatriar a Emmanuel Gigliotti, aunque también parece difícil porque el ex jugador del club parece “tener todo arreglado” para ser nuevo atacante del Ceará del fútbol brasileño.

El cordobés Romero, de 33 años, fue cedido a préstamo al Fortaleza, entidad que abonó 150 mil dólares de cargo y que tiene una opción de compra tasada en un millón de unidades de la moneda estadounidense.

Por otro lado, el arquero uruguayo Sebastián Sosa acordó una extensión del préstamo desde el Mazatlán de México y seguiría en la entidad de Avellaneda, hasta diciembre próximo.

En cambio, el arquero Gonzalo Rehak (estuvo a préstamo en Barracas Central) y el mediocampista Nicolás Del Priore (terminó su vínculo con Almirante Brown) serán cedidos ambos a Deportivo Maipú de Mendoza, en la primera Nacional.

Por otra parte, están adelantadas las gestiones con River por Alex Vigo. Todos los refuerzos estarán condicionados por el pago de las deudas que afronta la entidad de Avellaneda.

Por último, vale destacar que los jugadores Nicolás Messiniti, Facundo Lando y Elías Contreras no serán considerados por el DT Domínguez y se entrenarán con la Reserva que dirige Claudio Graf.