Independiente quiere a un bicampeón de América como refuerzo

Se trata de Mauricio Isla, lateral derecho chileno de 35 años con presente en la Universidad Católica de su país, y que formó parte de los planteles campeones de las Copas Américas 2015 y 2016 con la Selección de Chile, siendo una de las banderas de la denominada 'Generación Dorada' de La Roja.

El ex Udinese, Juventus y Flamengo, entre otros, rescindió hace algunos días su contrato en la Católica que dirige Ariel Holan por razones personales, por lo que podría llegar como jugador libre a Independiente, algo vital teniendo en cuenta las complicaciones económicas del club.

Zielinski pidió específicamente la llegada de un lateral derecho, ya que en ese puesto solo cuenta con Luciano Gómez, con recurrentes problemas físicos, y los improvisados Cristian Javier Báez, Patricio Ostachuk y Baltasar Barcia. Desde la dirigencia del Rojo ya se habrían contactado con el representante de Isla, por lo que en los próximos días podría haber novedades.

De todos modos, para poder incorporar futbolistas Independiente debe levantar la inhibición que tiene por la deuda con el América de México, y aunque en el club son optimistas con que se resolverá en el corto plazo, hasta que la expectativa no se vuelva realidad el Rojo no podrá hacer movimientos.

El Ruso también solicitó la llegada de un defensor central, un mediocampista defensivo, un volante ofensivo y un delantero. Uno de los nombres que gustaba es Leonardo Sequeira, del Real Oviedo español, pero tendría avanzada su llegada al fútbol chileno. El mercado de pases en el fútbol argentino comienza a mediados de julio para los equipos que no juegan copas internacionales.

Martín Cauteruccio, en duda contra Unión de Santa Fe

El próximo sábado Independiente visitará al Tatengue por la fecha 21 de la Liga Profesional y el goleador del Rojo está en duda por una molestia en la rodilla que no le permitió terminar el entrenamiento el lunes ni practicar con normalidad este martes.

Si bien no hay lesión, el cuerpo técnico le preparará un cronograma especial con tareas específicas para trabajar la zona de la rodilla y que así pueda estar presente en Santa Fe, aunque claro, todo dependerá finalmente de su evolución. Vale destacar que Caute se rompió los ligamentos en 2013, por lo que no puede exigirla por demás para no correr el riesgo de volver a sufrir la lesión.

En caso de que no llegue, Zielinski tiene varias opciones de diferentes características para reemplazarlo: sumar un volante de gestación como Kevin López o Juan Cazares y jugar con un solo delantero, incluir algún futbolista que vaya por afuera como Mauricio Cuero o Nicolás Vallejo, o apostar por algún juvenil como Santiago Hidalgo.