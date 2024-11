Independiente se alejó de su sueño de volver a la Copa Libertadores

Ever Banega, a los 4 minutos del primer tiempo concretando un tiro penal, y Juan Manuel García, a los 3 minutos de la parte complementaria, le dieron la victoria al conjunto que orienta tácticamente Gabriel Medina, que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas y de seis partidos sin triunfos.

Para el equipo de Avellaneda descontó Alexis Canelo a los 48 minutos del segundo tiempo. Cuando ya había terminado el encuentro y ante una protesta masiva de los visitantes al árbitro Andrés Merlos, fue expulsado Joaquín Laso.

Pese a la derrota, independiente sigue entrando sin mayores dificultades a la Copa Sudamericana, pero en cuanto a la Libertadores quedó a cuatro puntos de Boca en la tabla anual y a 3 de Huracán.

El madrugador gol de penal de Banega cambió cualquier estrategia tramada con anterioridad al encuentro, principalmente la del entrenador de independiente, Julio Vaccari.

Corrían 4 minutos cuando Damián Pérez bajó a Mateo Silvetti dentro del área y el exvolante de la Selección Argentina y Boca Juniors se hizo cargo para sellar el 1-0 con el que se fueron a los vestuarios.

En desventaja, Independiente se lanzó al ataque pero tuvo poca claridad. Esta vez no anduvo bien el chileno Felipe Loyola y Santiago Toloza no encontró su posición en el campo de juego.

Sin embargo, el Rojo estuvo cerca del empate a través de Santigo Hidalgo, cuyo remate fue rechazados por el arquero local Lucas Hoyos, y de Diego Tarzia, cuyo disparo se fue apenas afuera.

De contra también estuvo cerca de aumentar el conjunto rojinegro a través de Matko Miljevic, pero Rodrigo Rey le achicó bien y se fueron al descanso con el local ganando por la mínima diferencia.

En el inicio del complemento Independiente, que había manejado por más tiempo la pelota, fue decididamente en busca del empate, pero a los 3 minutos en un contragolpe letal Newell's estiró diferencias.

Tras un centro pasado de Leonel Vangioni desde la izquierda, Silvetti le dio al arco, desvió García, rechazó Joaquín Laso pero el despeje dio de nuevo en Juanchón y se metió sin que Rodrigo Rey pudiera sacar la pelota. El conjunto rosarino se puso 2-0, una dieferencia exagerada por lo hecho por ambos hasta ese momento.

Insistió Independiente y sobre los 25 Santiago Hidalgo recibió en el flanco izquierdo del área un centro desde la derecha y estuvo cerca de descontar pero Hoyos se interpuso en su camino con una salvada espectacular.

Ya en tiempo adicionado, Canelo cabeceó un córner ejecutado por el juvenil Lautaro Millán, quien cumplió en el poco tiempo que estuvo en el campo de juego, y selló el resultado final. Quedaban ocho minutos pero independiente ya no llegó y se fue perdiendo un partido en el que no estuvo lejos. Pero la derrota no deja de ser dolorosa.