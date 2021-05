Independiente se clasificó a los octavos de final

El Rojo mostró un juego más firme en el arranque y mantuvo la tenencia del balón sin dejarle espacios al rival para que genere ataques. A los 17, el local se perdió una gran oportunidad para abrir el marcador. Primero Palacios, frente al arco de Mustafá, no pudo empujar bien la pelota, y luego Silvio Romero, fue quien no supo aprovechar el rebote.Al conjunto de Bolivia le fue difícil plantear su juego debido a la presión constante recibida de los jugadores de Independiente. Pero a pesar de controlar el partido, el equipo local no pudo crear muchas jugadas concretas que lo acerquen a conseguir la ventaja.A lo 37 minutos, Silvio Romero no logró definir bien dentro del área y dejó pasar una chance más para abrir el marcador e irse al descanso con una mayor tranquilidad. Llegó más Independiente sobre el final de la etapa, pero no pudo concretar por ninguna vía y el arcial se fue en blanco.

En el complemento todo continuó igual. Los de Avellaneda pudieron mantener el control de la pelota y no se intranquilizaron ya que el empate los depositaba en la próxima instancia del certamen. A los 20, Asis remató y la pelota dio en el travesaño, una de las más claras hasta ese momento.

Guabirá pudo encontrar algunos espacios pero la falta de precisión en los pases hizo que no genere acciones de gol. Y de tanto ir, al final el equipo de Avellaneda logró el merecido premio cuando sobre los 38 Silvio Romero pudo festejar el 1-0 asegurando la clasificación al Rojo después de dos cabezazos en el área y un rebote en el arquero rival que pegó en el Chino y se metió.

Sobre el final, el arquero Sosa cometió una falta dentro del área sobre Góngora pero el consecuente penal para la visita fue desviado por Álvarez y el triunfo se lo llevó el equipo argentino.

El conjunto de Falcioni hizo una buena campaña dentro de la fase de grupos y siendo puntero del grupo B se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, etapa que encarará el próximo semestre.