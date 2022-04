Independiente terminó siendo víctima de sus errores

Gastón Togni puso en ventaja al equipo orientado tácticamente por Eduardo Domínguez, que se fue al vestuario ganando por 1-0. Pero en el complemento lo empató John Mendoza, capitalizando un penal cometido por Lucas Romero, y Leandro Benegas, tras una mala salida de Sebastián Sosa en un córner, batió su propia valla para darle la victoria al equipo local, que ya jugaba con diez por la expulsión de Nino Paraiba.

El Rojo volverá a presentarse el martes venidero, recibiendo a General Caballero, un equipo de Paraguay sin pergaminos. Y debe ganar sí o sí porque en este certamen sólo clasifica el primero de cada grupo, a los que se le suman los terceros de las zonas de la Copa Libertadores.

El partido arrancó mal para el equipo de Avellaneda que en mendos de 12 minutos de juego se quedó con un hombre menos cuando Ayrton Costa vio la segunda tarjeta amarilla. Parecía que se le veía la noche, pero los diez jugadores que quedaron en cancha salieron a flote en los 45 iniciales, a tal punto que no pasaron mayores zozobras en su área.

Y en la adversaria, el Rojo fue contundente. Corrían 32 minutos cuando Andrés Roa dejó a un par de rivales en el camino y cuando otro le quitó el balón, lo peló y recuperó para habilitar a Leandro Benegas, quien hizo la pausa e inteligentemente asistió por Izquierda Togni para éste definiera con un zurdazo cruzado y bajo y abriera el marcador.

En el segundo tiempo, independiente se replegó más pero no le cerró lo espacios al local que pasó a dominar claramente el juego. Sebastián Sosa salvó un par de veces su arco, pero sobre los 16 una mano de Lucas Romero dentro del área le permitió nivelar las cosas al colombiano John Mendoza desde los 12 pasos.

Y cuando a Independiente se le hacía cuesta arriba el partido, Nino Paraiba vio la segunda amarilla y los dos quedaron con diez. Faltaban 27 minutos y nacía un nuevo partido.

Pero sobre los 21 vino el golpe de gracia para Independiente: córner desde la derecha, mala salida de Sosa y la pelota que da en Benegas y se mete dentro del arco. Delirio del público brasileño y descontrol en el conjunto argentino que fue a buscar el empate de cualquier manera, pero sin orden poco pudo hacer.

Lo fue a buscar, despliegue no faltó. pero el equipo no tuvo ideas y casi no inquietó el arco rival. terminó perdiendo un partido en el que era clave sumar algo y ahora no le quedará demasiado margen de error, aunque en principio tiene grandes posibilidades de dar vuelta la historia ante los modestos equipos que integran su grupo.

SINTESIS

Ceará: Joao Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Bruno Pacheco, Fernando Sobral; Stiven Mendoza, Luis Otavio, Rodrigo Lindoso; Richard, Vina y Lima. DT: Dorival Júnior.

Independiente: Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Ayrton Costa y Lucas Rodríguez; Alan Soñora, Lucas Romero y Domingo Blanco; Andrés Roa, Leandro Benegas y Gastón Togni. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 32m. Togni (I)

Goles en el segundo tiempo: 16m. Mendoza (C); 21m. Benegas (C), en contra.

Cambio en el primer tiempo: 15m. Patricio Ostachuk por Soñora (I) y 39m. Erick por Richard (C). En el segundo; antes del inicio, Zé Roberto por Lima (C); 25m. Tomás Pozzo por Togni (I); 26m. Richardson por Vina y Michel Macedo por Sobral (C); 32m. Carlos Benavídez por Romero y Gerónimo Poblete por Blanco (I); 34m. Iury Castillo por Mendoza (C).

Incidencias en el primer tiempo: 12m. expulsado Costa (I). En el segundo; 18m. expulsado Nino Paraíba (C)

Estadio: Arena Castelao (Fortaleza).

Arbitro: Leodán González (Uruguay)