Independiente: Tevez espera por Isla y Costa para el clásico

Mauricio Isla arrastra una sobrecarga muscular que lo marginó del empate en cero ante Instituto de Córdoba -fue suplente pero no sumó minutos-, y pese a que este miércoles comenzó entrenando a la par del grupo, luego debió abandonar los trabajos debido a que volvió a sentir molestias.

El chileno será evaluado y esperarán hasta último momento, pero su presencia en el Cilindro aún está en duda. Si no juega, repetirá Julio Buffarini.

Ayrton Costa se está recuperando de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo que sufrió en uno de los entrenamientos previos al choque de octavos de Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, a principios de mes. Y si bien parecía estar descartado, el zurdo evoluciona favorablemente y el cuerpo técnico no termina de darlo de baja.

De hecho, el ex Platense se sumó a sus compañeros en el tramo final de la práctica matutina del miércoles, y los próximos días serán claves para determinar si al menos puede ocupar un lugar en el banco de suplentes.

El otro que también está dejando atrás un desgarro y se integró al plantel esta mañana fue Lucas González. Mientras que Baltasar Barcia, quien sufrió una lesión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, y Santiago Toloza, quien padeció un esguince grave de tobillo, continúan marginados del plantel y no estarán disponibles en la visita a Racing.

Por otro lado, Tevez todavía no paró un equipo estimativo ni dispuso trabajos tácticos que permitan delinear o tener indicios de un posible 11. Fiel a su estilo, el Apache no dará pistas hasta último momento, pero no variaría mucho de lo que fue la igualdad ante Instituto, aunque Sergio Ortiz podría retornar en lugar de Brian Martínez para poblar el mediocampo.

A priori, la línea de cinco defensores parecería no estar en duda, y en ese sentido lo que resta confirmar es si Isla o Buffarini ocupará el carril derecho, ya que por izquierda todo indica que jugará Damián Pérez, al no estar pleno físicamente Costa. Joaquín Laso, Cristian Javier Béz y Felipe Aguilar continuarían siendo los marcadores centrales.