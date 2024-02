Independiente, ante un parada brava: el líder Instituto en Córdoba

El equipo de Carlos Tevez está cuarto en la Zona A de la Copa de la Liga con 10 puntos, solo detrás de Talleres (mismos puntos y mejor diferencia de gol), River e Instituto (ambos con 11) producto de tres triunfos, un empate y apenas una derrota.

El Rojo comenzó la Copa de la Liga con dos buenos resultados: doblete de 1-0 vs. Independiente Rivadavia y Vélez. Sin embargo, las siguientes fechas no fueron productivas: cayó por la mínima ante Gimnasia en condición de local y no logró superar a Huracán (0-0) pese a tener dos jugadores más durante varios minutos.

Después, el Rojo volvió a la victoria con un trabajado 1-0 ante Rosario Central, con festejo goleador de Federico Mancuello. Tuvo su mejor presentación en lo que va de la Copa de la Liga, pero casi se lo empatan en la última: Rodrigo Rey salvó una jugada de peligro.

image.png

Luego de superar a Central, Tevez se refirió al rendimiento de su equipo: "Todavía tenemos que seguir trabajando, pero ese es el equipo que queremos, que queremos ver todos. El de primer tiempo, el que presionaba, el que atacaba. Creo que ese es el camino". Y añadió: "El equipo ha hecho un gran partido frente al último campeón y contagió a la gente para bien. Hemos pasado una linda noche".

Por su parte, Instituto está invicto en el campeonato y puntero de la Zona A con River. Iguala al Millonario con 11 puntos, pero se ubica segundo porque sale perjudicado en la diferencia de gol (+7 contra +10).

image.png

La Gloria viene de superar 2-0 a domicilio a Independiente Rivadavia en Mendoza, con goles de Ignacio Russo y Nicolás Barrientos. Antes, sacó buenos resultados: goleada 3-0 vs. Atlético Tucumán y victoria 2-0 ante Banfield. También igualó 2-2 ante Talleres y 0-0 contra Deportivo Riestra.

Posibles formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Víctor Cabrera, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela; Giuliano Cerato, Rodrigo Pérez, Gastón Lodico, Lucas Rodríguez; Silvio Romero, Ignacio Russo y Damián Puebla. DT: Diego Dabove.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Fedorco, Jaoquín Laso, Damián Pérez; Gabriel Neves; Iván Marcone, Federico Mancuello; Lucas González, Alex Luna; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez.