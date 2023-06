Independiente va por Izquierdoz y Gigliotti

"Con Gigliotti hablé yo. Lo llamé el domingo y le dije si tenía ganas de venir a terminar su carrera acá. Tenemos dos delanteros muy buenos pero necesitaríamos uno más. Me agradeció y me dijo que lo iba a pensar. Como dijo el Ruso, es un jugador que se pone la camiseta y juega", reveló Seoane.

Gigliotti, quien tiene contrato hasta diciembre de este año con Nacional de Uruguay, vistió la camiseta de Independiente entre 2017 y 2019 donde disputó 71 partidos, marcó 27 goles y fue campeón de la Copa Sudamericana del 2017 y la Suruga Bank del 2018.

Además, Seoane reveló sobre Izquierdoz, quien está jugando en Sporting de Gijón de la Segunda División de España: "Es un jugador que nos interesa, estamos en conversaciones. No depende tanto de Independiente, depende más del jugador. Él está en España, tiene salario en euros, es muy difícil convencerlo. Igualmente hoy a la mayoría de jugadores le interesa venir a Independiente porque saben que aquí cobran".

Por último, comentó cuáles son las intenciones del Rojo de cara a este mercado: "La idea nuestra es no vender y reforzar el equipo. Hoy, al no tener apremios económicos y al tener prácticamente levantada la deuda del América, nosotros no tenemos apuros para vender jugadores. Si no son buenas ofertas no vamos a vender". Y culminó: "Independiente tiene que hacer un mercado de pases buenos, con jugadores importantes. Tenemos que armar un equipo para proyectar en un futuro".