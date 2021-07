Inglaterra se impuso 2-1 ante Dinamarca y es finalista

En los primeros minutos los ingleses fueron quienes consiguieron las primeras aproximaciones y lastimaron más en el área rival. A los 5, Harry Kane tiró un gran centro para Raheem Sterling que no llegó a conectar por pocos centímetros. Pocos minutos después, el mediocampista volvió a tener una gran chance pero su remate fue controlado sin problema por el arquero danés.



Dinamarca se mantuvo en el fondo y recién a los 15 minutos aprovechó una mala salida del arquero local para crear peligro por primera vez: Martin Braithwaite no logró disparar de la mejor manera para abrir el marcador. Pero de a poco fue creciendo el equipo rojo y a los 29 se puso en ventaja, con un tiro libre espectacular de Mikkel Damsgaard.



Inglaterra no aflojó en su rendimiento y a minutos de finalizar la primera mitad consiguió el empate. Saka envió un centro al medio desde la derecha y Simon Kjaer en contra finalizó la jugada metiendo el balón en su propio arco.

En el complemento la selección de Dinamarca salió a la cancha con la intención de atacar al equipo de la Rosa y esto provocó que su contrincante también encuentre sus espacios para hacer lo mismo. A medida que fue pasando el tiempo los daneses fueron bajando su intensidad y el partido fue controlado por los ingleses.

Si bien Inglaterra tuvo mayor protagonismo en cuanto a las llegadas, le fue imposible romper la defensa danesa y concretar alguna jugada para evitar el tiempo extra.

Sobre el final de la primera parte del suplementario Inglaterra logró ponerse arriba. Sterling se zambulló dentro del área y el árbitro cobró penal de Maehle, sanción que el VAR increíblemente no modificó. Harry Kane fue quien se encargó de darle la victoria a su equipo al conectar el rebote del penal que le había rechazado el arquero rival.



Dinamarca no pudo revertir el resultado y dejó que Inglaterra mantenga la ventaja hasta el final evitando la definición por penales. El conjunto inglés, entonces, consiguió el pase a la gran final de la Eurocopa en medio de la polémica.

El campeón de la Eurocopa se conocerá el domingo 11 de julio a las 16.00 en el encuentro entre Italia e Inglaterra, selección que jugará por primera vez una final en esta competición.