Iniesta habló de la depresión que sufrió en 2009: "Perdí las ganas de vivir"

El volante, actualmente en el Vissel Kobe de Japón, recordó en el podcast 'The Wild Project' cómo fueron esos días: "Cuando estaba luchando contra la depresión, el mejor momento del día era cuando tomaba mis pastillas y me acostaba. Abrazaba a mi novia en el sofá, pero era como abrazar una almohada. No sientes nada. O estaba con mis padres y era igual. Y no es estar triste por haber perdido un partido, porque te ha dejado tu novia o porque un amigo te ha discutido. Es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no lo puedes comprender”.

1278885617_740215_0000000001_noticia_grande.jpg

Iniesta se siente mejor hoy, pero todavía sigue yendo a terapia. "Sigo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera. No se trata de cosas materiales. Podía tener todos los autos del mundo y todo lo que quiera, pero aún así era difícil enfrentar los problemas de la vida".

Además, el campeón del mundo con España en 2010, también contó: "Era mi cuerpo pero porque tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que tiene que tener la vida. Te hacen pruebas y estás bien pero tu notas que algo no funciona. Te metes en tu cuerpo y tu mente, donde todo lo ves negro".

Por otro lado, también elogió a Messi, con quien ganaron absolutamente todo en el Culé: “Puedo decir que no vi ni tampoco compartí equipo con un mejor jugador que Leo (Messi). A nivel futbolístico, no he visto a nadie como él. No solamente en los partidos, también en los entrenamientos. Lo he visto hacer cosas increíbles. Es el número uno, no hay otro, está por encima de cualquiera”.