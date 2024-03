Instituto pisó fuerte en el Bosque y le ganó a Gimnasia, que terminó con 9

Instituto tiene el sello de Diego Dabove: un equipo pragmático, que disimula sus falencias y potencia sus virtudes, que no busca ser protagonista sino aprovechar cuando tiene la pelota para ser productivo con ella, que casi no comete errores no forzados, y que pega en los momentos exactos. Y que se llevó tres puntazos del Bosque para seguir prendido arriba en la Zona A.

El primer tiempo fue todo de la Gloria. Porque se jugó como quiso el visitante, que tuvo las jugadas de gol en un remate a quemarropas desviado por Insfrán, y dos acciones muy similares, con los mismos protagonistas: Lodico habilitó a Facundo Suárez y este remató. La primera fue gol, en la segunda la definición fue defectuosa.

Y si el rendimiento ya era preocupante en el Lobo, encima sobre el final se quedaría con un hombre menos por una insólita expulsión de Matías Abaldo por una patada artera y de atrás que Lamolina primero sancionó con amarilla y luego sí, tras revisarla en el VAR, penó con expulsión para uruguayo.

La necesidad de buscar el empate, de rearmarse con uno menos, y de mostrar otro funcionamiento llevó a Madelón a jugársela sacando a a Saravia para incluir a Eric Ramírez. El retraso en el campo de De Blasis le dio más claridad en la salida y la gestación, y una mayor presencia de Benjamín Domínguez le dio más dinámica al ataque.

El juvenil fue el encargado de empatar a los 15' del complemento, capturando un mal despeje de cabeza tras un centro de Enrique. Pero casi instantáneamente, y pese a que parecía que el Tripero se lo llevaba puesto a su rival, Felipe Sánchez derribó en el área a Suárez y Damián Puebla, con un bombazo que se clavó arriba, le devolvió la ventaja a los cordobeses, que a partir de allí recuperaron el dominio.

Con Gimnasia tambaleando, Suárez falló un clarísimo mano a mano por querer gambetear a Insfrán pero minutos más tarde Jonathan Bay sentenció el 3-1 final. Como si no fuera suficiente, sobre el final también vio la roja Yonathan Cabral. El Lobo suma cuatro expulsiones en cuatro fechas, un promedio de una cada dos partidos. Al mismo tiempo, 12 goles en contra, lo que promedia uno y medio. Del medio para arriba, es un equipo interesante si está encendido, pero del medio para abajo es un conjunto de falencias y defectos.

Con la derrota, Gimnasia suma 10 puntos y está noveno, mientras que Instituto tiene 14 unidades y por ahora comparte la cima del grupo con Argentinos. En la próxima fecha, el Lobo visitará justamente al Bicho de La Paternal el miércoles 6 de marzo, y la Gloria recibirá a Huracán el lunes 4.