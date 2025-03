Jorge Brito se refirió al sorteo de River en la Libertadores y la ausencia de Boca

"La primera impresión que tuvimos fue que vamos a viajar mucho. No hay rivales fáciles y, de alguna manera, este es un punto de inflexión en el año. Con el sorteo comienza la etapa más fuerte de la temporada", comenzó Brito, quien viajó a Asunción con Patanían, Villarroel, Di Carlo, Francescoli y Ponzio. Gallardo se quedó en el país preparando al equipo para el duelo por Copa Argentina.

Consultado sobre los viajes y la altura (2.815 en la cancha de Independiente del Valle), el dirigente le bajó el precio al problema: “Los viajes son relativos, porque vos viajás y tu rival también. Es cansador para todos, pero hay que estar acostumbrados. En la Libertadores y en las copas pueden ocurrir este tipo de situaciones”.

Que hayan viajado seis dirigentes, para el banquero “demuestra la importancia que le damos al torneo. Es la competencia más importante del año y así lo vivimos”. Además, explicó la exigencia del calendario: “La fase de grupos se disputa entre abril y mayo, junto con el campeonato y la Copa Argentina. Estamos acostumbrados a este ritmo, contamos con un plantel de calidad y cantidad suficiente para competir en los tres frentes”.

Por otro lado, Brito, en este diálogo con ESPN, se mostró satisfecho con el mercado de pases: “Estamos muy contentos con el plantel que teníamos y con los jugadores que pudimos incorporar. Incluido Castaño, un jugador que se hizo desear, no él, sino la negociación. La verdad es que estamos muy conformes y confiados en que vamos a pelear todo lo que juguemos”.

A Brito le preguntaron por la ausencia de Boca en las copas, y evitó entrar en la chicana: "No es mi estilo hablar del rival, a mí en particular no me genera nada. Obviamente, cuando uno compite contra Boca, juega para ganarle, pero prefiero no expresarlo”.

Finalmente, respecto a su futuro en la dirigencia, aclaró: “Políticamente no me imagino en ningún otro lado porque no voy a estar en ningún lado. No podemos ser reelectos por la reforma votada, y eso es sano para todos. Me convertiré en un hincha más y acompañaré desde un costado, pero no en la Comisión Directiva”.