Juan Antonio Pizzi: "No encontramos respaldo para continuar"

"No encontramos el respaldo para poder continuar. Hace bastante que no tengo contacto con los dirigentes de Racing. Con el único que he tenido contacto es con Rubén Capria. Nunca me pasó de tener tan poco contacto con la dirigencia", explicó el ahora ex DT del equipo de Avellaneda sobre su vínculo con los directivos.

En ese sentido, remarcó que la dirigencia no cuenta con un "organigrama" para respaldar al fútbol juvenil del club: "La idea de los dirigentes era confiar en las divisiones inferiores. Sin embargo, acá no hay un organigrama para eso. De hecho sale uno diciendo una cosa y otro diciendo otra", sentenció.

En cuanto a si ciclo como entrenador académico, en el que llegó a dirigir 32 encuentros con 13 victorias, 11 empates y ocho derrotas, analizó: "Dejamos un plantel consolidado y un equipo con una estructura muy firme", en tanto que agregó: "Las estadísticas avalan lo que estoy diciendo. Y quiero agradecer el esfuerzo de todos los jugadores, que fueron los principales artífices de todo lo que hemos conseguido".

También expresó que su cuerpo técnico se va "con la tranquilidad de saber que hicimos un buen trabajo" ya que "Nos plantearon cinco objetivos y el único que no cumplimos fue el de la final de la Supercopa Argentina".

"Cumplimos con la mayoría de los objetivos: Seguimos en la Copa Argentina, clasificamos a la fase final del último torneo, clasificamos a octavos de final de la Copa Libertadores y promovimos juveniles", continuó esa línea.

Por último, agradeció por el "apoyo" que recibió y le deseó a la gente y los jugadores "que tengan un torneo bueno y se cumplan los objetivos". Mientras que cerró: "No me arrepiento de venir a dirigir este equipo. Lo hicimos con la mayor dedicación y trabajamos muchísimo".

Claudio Úbeda asumió como DT interino y dirigió la práctica de hoy

Embed Hoy empezó una nueva etapa en la Academia. @cfu06 asumió su cargo como DT interino. El campeón como jugador en el 2001 estará acompañado de otros dos ídolos del club como ayudantes: @chichearano y @lagartofleitaok .



¡Dale #Racing! #LaAcademia #AguanteRacing pic.twitter.com/SM3Mw3kpyx — Racing Club (@RacingClub) August 11, 2021

El ex futbolista y entrenador de Racing, Claudio Úbeda, se hizo cargo del plantel profesional en los trabajos matutinos de este miércoles luego de la salida de Juan Antonio Pizzi. Junto al ídolo de La Academia estuvieron como ayudantes Carlos Arano y Juan Ramón Fleita, otros dos queridos en el club de Avellaneda.

Mientras la dirigencia busca un reemplazante de Pizzi, Úbeda tendrá como entrenador del primer equipo -de mínima- el partido frente a Newell's, programado para el próximo domingo a las 20.15 en el Cilindro.