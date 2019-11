"El partido mío va a tener que esperar. No me parece que esté bien que se haga cuando hay elecciones. No quiero que moleste. No quiero que mi partido esté metido en el medio de una elección. El que gane espero que me deje hacer el partido en Junio antes de la Copa América. Yo tenía mucha ilusión de hacerlo ahora, ya teníamos todo preparado para hacerlo. Yo tengo que pensar primero en mi club", soltó Riquelme, en declaraciones a Fox Sports.

Enseguida, agregó: "El partido tiene que ser una fiesta y no tiene que pensarse en nada más. Ojalá el que le toque ganar me de permiso de hacer el partido. Voy a insistir para que Messi puede jugar un ratito con mi hijo en La Bombonera."

Y continuó: "El partido tiene que ser una fiesta, no tiene que molestarle a nadie. Tengo que hacer las cosas para disfrutar, yo la tengo que pasar bien, los muchachos que tiene que disfrutar".

El partido homenaje de Riquelme estaba pactado para el 12 de diciembre, a penas 4 días después de las elecciones presidenciales previstas para el 8 (algo que ya se sabía); y además, faltaba de habilitación de la Bombonera (el Comité de Seguridad confirmó que aún no fue tramitada de modo oficial).