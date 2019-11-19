Se conocieron las designaciones arbitrales para las distintas categorías del fútbol argentino. De Superliga a Primera D, enterate quién será el juez que imparta justicia en la próxima presentación de tu equipo
Se conocieron las designaciones arbitrales para las distintas categorías del fútbol argentino. De Superliga a Primera D, enterate quién será el juez que imparta justicia en la próxima presentación de tu equipo.
SAB 19.40 | DEFENSA - LANÚS (F. ESPINOZA)
SAB 19:40 | HURACÁN – C. CÓRDOBA (D. HERRERA)
SAB 21.45 | ATLÉTICO (T) - SAN LORENZO (Y. FALCÓN PÉREZ)
DOM 17.10 | BOCA - UNIÓN (F. TELLO)
DOM 19.40 | BANFIELD - VÉLEZ (H. MASTRÁNGELO)
DOM 19.40 | GIMNASIA - ARSENAL (F. ECHENIQUE)
DOM 21.45 | TALLERES - RACING (N. PITANA)
LUN 19.00 | PATRONATO - GODOY CRUZ (F. RAPALLINI)
LUN 19.00 | COLÓN – ESTUDIANTES (G. DELFINO)
LUN 21.10 | ARGENTINOS - NEWELL'S (S. TRUCCO)
LUN 21.10 | CENTRAL - ALDOSIVI (P. LOUSTAU)
ZONA A
BELGRANO (CBA) - MITRE (C. CÓRDOBA)
ALVARADO - ESTUDIANTES (D. CEBALLOS)
GMO. BROWN - SAN MARTÍN (SJ) (R. LÓPEZ)
CHICAGO - AGROPECUARIO (G. SUÁREZ)
ESTUDIANTES (RIO IV) – BARRACAS (P. DÓVALO)
FERRO – MORÓN (J. BARRAZA)
ATLANTA – TEMPERLEY (L. NOVELLI)
I. RIVADAVIA – PLATENSE (C. GARIANO)
ZONA B
TIGRE – GIMNASIA (M) (J. CARRERAS)
BROWN (A) – DEFENSORES (P. ECHAVARRÍA)
CHACARITA - QUILMES (L. REY HILFER)
RIESTRA – RAFAELA (F. LLOBET)
SARMIENTO - ALL BOYS (C. CERNADAS)
DÁLMINE – GIMNASIA (J.) (S. ZUNINO)
ALMAGRO - SANTAMARINA (R. RIVERO)
SAN MARTÍN (T) - INSTITUTO (N. ARASA)
SAN CARLOS – ARMENIO (S. MARTÍNEZ)
SAN MIGUEL – FLANDRIA (L. DI BASTIANO)
JJ DE URQUIZA - LOS ANDES (S. BRESBA)
COMUNICACIONES - SAN TELMO (A. MONSALVO)
ACASSUSO – T. SUÁREZ (M. NEGRETE)
D. UNIDOS - ALMIRANTE (J. BROGGI)
COLEGIALES - UAI URQUIZA (G. BERMÚDEZ)
TALLERES – FÉNIX (P. VIGLIANO)
ARG. DE QUILMES – SACACHISPAS (M.RAMÍREZ)
LUJÁN - REAL PILAR (J. DELBARBA)
DEF. MERLO – EXCURSIONISTAS (D. RUBINO)
LAFERRERE – V. ARENAS (L. BRUMER)
C. CÓRDOBA (R) – ITUZAINGÓ (J. P. BATTAGLIA)
BERAZATEGUI – D. ESPAÑOL (C. SUÁREZ)
DOCK SUD – S. ITALIANO (K. ALEGRE)
LAMADRID – ARG. DE MERLO (G. BELOSO)
EL PORVENIR – ALEM (J. DE OTO)
MIDLAND – CAÑUELAS (G. IGLESIAS)
MUÑIZ – YUPANQUI (M. MOLINA)
ATLAS - PUERTO NUEVO (N. BARRIOS)
LINIERS – DEF. CAMBACERES (L. OZUNA)
S. BARRACAS – CLAYPOLE (F. VIOLA)
ARG. DE ROSARIO – D. PARAGUAYO (E. ZAMORA)
LUGANO – J. UNIDA (C. PETRUSSA)
C. BALLESTER – C. ESPAÑOL (N. MASTROIENI)
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