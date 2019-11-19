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19 de noviembre de 2019 - 18:11

Superliga y Ascenso: estos serán los árbitros de la próxima fecha del fútbol argentino

Se conocieron las designaciones arbitrales para las distintas categorías del fútbol argentino. De Superliga a Primera D, enterate quién será el juez que imparta justicia en la próxima presentación de tu equipo

Se conocieron las designaciones arbitrales para las distintas categorías del fútbol argentino. De Superliga a Primera D, enterate quién será el juez que imparta justicia en la próxima presentación de tu equipo.

SUPERLIGA | FECHA 14

SAB 19.40 | DEFENSA - LANÚS (F. ESPINOZA)

SAB 19:40 | HURACÁN – C. CÓRDOBA (D. HERRERA)

SAB 21.45 | ATLÉTICO (T) - SAN LORENZO (Y. FALCÓN PÉREZ)

DOM 17.10 | BOCA - UNIÓN (F. TELLO)

DOM 19.40 | BANFIELD - VÉLEZ (H. MASTRÁNGELO)

DOM 19.40 | GIMNASIA - ARSENAL (F. ECHENIQUE)

DOM 21.45 | TALLERES - RACING (N. PITANA)

LUN 19.00 | PATRONATO - GODOY CRUZ (F. RAPALLINI)

LUN 19.00 | COLÓN – ESTUDIANTES (G. DELFINO)

LUN 21.10 | ARGENTINOS - NEWELL'S (S. TRUCCO)

LUN 21.10 | CENTRAL - ALDOSIVI (P. LOUSTAU)

PRIMERA NACIONAL | FECHA 14

ZONA A

BELGRANO (CBA) - MITRE (C. CÓRDOBA)

ALVARADO - ESTUDIANTES (D. CEBALLOS)

GMO. BROWN - SAN MARTÍN (SJ) (R. LÓPEZ)

CHICAGO - AGROPECUARIO (G. SUÁREZ)

ESTUDIANTES (RIO IV) – BARRACAS (P. DÓVALO)

FERRO – MORÓN (J. BARRAZA)

ATLANTA – TEMPERLEY (L. NOVELLI)

I. RIVADAVIA – PLATENSE (C. GARIANO)

ZONA B

TIGRE – GIMNASIA (M) (J. CARRERAS)

BROWN (A) – DEFENSORES (P. ECHAVARRÍA)

CHACARITA - QUILMES (L. REY HILFER)

RIESTRA – RAFAELA (F. LLOBET)

SARMIENTO - ALL BOYS (C. CERNADAS)

DÁLMINE – GIMNASIA (J.) (S. ZUNINO)

ALMAGRO - SANTAMARINA (R. RIVERO)

SAN MARTÍN (T) - INSTITUTO (N. ARASA)

PRIMERA B | FECHA 15

SAN CARLOS – ARMENIO (S. MARTÍNEZ)

SAN MIGUEL – FLANDRIA (L. DI BASTIANO)

JJ DE URQUIZA - LOS ANDES (S. BRESBA)

COMUNICACIONES - SAN TELMO (A. MONSALVO)

ACASSUSO – T. SUÁREZ (M. NEGRETE)

D. UNIDOS - ALMIRANTE (J. BROGGI)

COLEGIALES - UAI URQUIZA (G. BERMÚDEZ)

TALLERES – FÉNIX (P. VIGLIANO)

ARG. DE QUILMES – SACACHISPAS (M.RAMÍREZ)

PRIMERA C – FECHA 17

LUJÁN - REAL PILAR (J. DELBARBA)

DEF. MERLO – EXCURSIONISTAS (D. RUBINO)

LAFERRERE – V. ARENAS (L. BRUMER)

C. CÓRDOBA (R) – ITUZAINGÓ (J. P. BATTAGLIA)

BERAZATEGUI – D. ESPAÑOL (C. SUÁREZ)

DOCK SUD – S. ITALIANO (K. ALEGRE)

LAMADRID – ARG. DE MERLO (G. BELOSO)

EL PORVENIR – ALEM (J. DE OTO)

MIDLAND – CAÑUELAS (G. IGLESIAS)

PRIMERA D | FECHA 11

MUÑIZ – YUPANQUI (M. MOLINA)

ATLAS - PUERTO NUEVO (N. BARRIOS)

LINIERS – DEF. CAMBACERES (L. OZUNA)

S. BARRACAS – CLAYPOLE (F. VIOLA)

ARG. DE ROSARIO – D. PARAGUAYO (E. ZAMORA)

LUGANO – J. UNIDA (C. PETRUSSA)

C. BALLESTER – C. ESPAÑOL (N. MASTROIENI)

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