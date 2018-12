Más parco que de costumbre, y a diferencia de otras declaraciones en las que dejó frases polémicas, el Torero valoró lo realizado por el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. "Soy un agradecido al club. Los hinchas tienen que estar con la frente en alta", aseguró.

"Tenemos la obligación de jugar todos los partidos de copa y el único que podés perder es la final", definió.

"Soy agradecido por darnos tanta alegría. A este equipo, al entrenador, al presidente, que nos llevaron a la final. No es fácil", expresó. Pero además de estas palabras que reflejaron su sentimiento, Román habló sobre cuestiones del juego.

"No fue nada vistoso, pero tiene mucho gol. Y en la final, lo vuelve demostrar. Boca de la nada te marca un gol (…). Si no teníamos la expulsión, íbamos a los penales. No nos engañemos… no nos ganó Guardiola, no nos cagaron a baile", dijo.

En cuanto a los Millonarios, el ex futbolista destacó el talento de Nacho Fernández, a quien destacó como un jugador de otro nivel, y sobre Gallardo se mostró cauto: "River me parece un buen equipo. Hay que felicitarlo al entrenador porque le han vendido muchos futbolistas y se ha manejado muy bien. Y con recambios, siguió compitiendo al máximo".

"Gallardo se transformó en un técnico muy importante para su club. Bianchi no se puede comparar con nadie. Es el más grande de la historia del fútbol argentino de todos los tiempos. Y tuvimos la suerte de tenerlo en nuestro club", sentenció.

Por otra parte, Román se refirió a su despedida: "Quiero vivir un momento más con los hinchas. Así que el partido quizás se haga mitad de año, octubre, noviembre. Después de enero comunicará cuando será el partido (despedida). Los extraño un montón. Tengo ganas de entrar al patio de mi casa, otra vez". Una grata noticia para los Xeneizes.

Otras frases del 10

• "No es lo mismo jugar un mano a mano para ganar la copa que un mano a mano para no descender."

• "(Sobre Guillermo) De afuera se puede opinar, pero él tenía la obligación de ganar la copa. La presión era muy grande y nos llevó a la final, no es fácil."

• "Fue más doloroso lo de Independiente del Valle que esto. Llegar a la final es un logro. Boca el único partido que puede perder es la final."

• "No tengo dudas que se puede volver la final que vimos hace poquito."

• "Le pedimos a Russo que dé un paso al costado después de perder ante el Milan. Pusimos la vara más alta."

• "Ganar el torneo argentino no es una vara muy alta."

• "Del año 2000 hasta hoy, jugamos 7 finales. Los de Boca somos afortunados."

• "Nos ganaron con un golazo de Quintero que va a patear mil veces más y no la va a volver a meter donde la puso el otro día."

• "Con Nández o Barrios cuando la pierden nadie se enoja ni ellos, ni los hinchas, ni ustedes. Pero la pelota no se puede perder. Es lo más importante que hay. Si yo la tengo, vos no la podés tener, no me podés lastimar. Y veo que Cardona se enoja cuando la pierde."

• "No tengo ni el carnet de técnico. Si sigue Guillermo, él sabrá qué cosas tiene que mejorar."

• "Soy de pensar que tienen ser jugadores que han estado en el club. Siempre respetando que va a decidir el presidente y qué va a decidir Guillermo. Podemos nombrar a Palermo, Battaglia, no sé si Serna tendrá carnet."