Juanfer Quintero: "Nos estamos encontrando dentro del campo"

Haciendo referencia al desarrollo del partido, Juanfer resaltó:, continuó.

El mediocampista también habló de su estado físico y confesó: "Yo llegue con una lesión y cada día me siento mejor. No estoy al 100% pero estoy mas tranquilo dentro del campo y contento en lo físico".



Julián Álvarez se sumó y remarcó la importancia de ganar: "Siempre trato de sumar. Hoy tuve varias y erré algunas pero lo importante es que ganamos y seguimos creciendo con estos partidos para estar como equipo lo mejor posible".



Al ser consultado por cómo afrontó el equipo el cruce, declaró: "Lo jugamos con la misma seriedad que todos los partidos porque era una eliminación directa. Marcelo (Gallardo) hace hincapié en jugarlos con seriedad y bien concentrados porque nos sirve para nosotros como equipo".



Álvarez se refirió a su gran presente y expresó: "Falta mucho, tengo varios años de carrera como futbolista. Trato cada día de seguir aprendiendo y mejorando en lo que pueda para ser un mejor jugador y una mejor persona".



"Hoy tuve varias, no pude convertir y fueron muy claras. Hay que seguir trabajando para que en los próximos partidos entren. Me fui un poco enojado pero lo importante es que ganamos", concluyó el autor del segundo gol del partido.