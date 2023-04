Jürgen Klopp con fuerzas para seguir en Liverpool

"Soy consciente de que si sigo aquí es por el pasado y no por lo que hemos hecho esta temporada. Si esta fuera mi primera temporada, quizás sería distinto", expresó este lunes en conferencia de prensa el técnico alemán, que transita su peor temporada con el Liverpool desde que llegó al club en 2015.

klopp.webp

Sin embargo, pese al mal presente que atraviesa con el equipo, aseguró estar seguro de seguir al mando del equipo: "Estoy comprometido al 100%. No hay dudas sobre ello. Tenemos que solucionar esta situación. No podemos jugar como hemos estado jugando, no está permitido. Estoy decepcionado, pero ya ha ocurrido. Ahora hay que encontrar una salida y en eso estamos trabajando".

Así, a diferencia de Conte y Potter, el alemán se mostró con ganas de seguir al frente del Liverpool y con banca de la dirigencia. Claro, como él mismo dijo, tiene con qué. Es que es hay que recordar que esta es su peor temporada en más de siete años en el club. En las demás, claro, la historia ya es conocida: Klopp sumó a las vitrinas de los Reds una Champions League (2019), una Supercopa de Europa (2019), un Mundial de Clubes (2019) y una Premier League (2020), entre otros títulos.