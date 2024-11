La AFA abrió una investigación a Riestra por la inclusión del streamer

El youtuber, que apenas disputó un minuto del juego y fue sustituido, generó un sin fin críticas por su estreno en la máxima categoría, pero esto no quedó allí, ya que el ente que regula el fútbol argentino decidió ir por más.

El Tribunal abrió un expediente por advertir "conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral, o carente de principios éticos".

Tras la apertura del expediente, Riestra deberá aportar pruebas y la documentación que el propio Tribunal le solicite para llegar a esclarecer si con su conducta, incurrió en alguna de las faltas mencionadas.

Iván Raúl Buhajeruk (conocido como Spreen), inició como titular el encuentro, pero apenas tuvo diez segundos de acción, en los que no llegó a tocar el balón y, fue sustituido por Gustavo Fernández, cuando el reloj marcaba casi un minuto de juego.

El influencer de 22 años, quien tiene más de 16 millones de suscriptores en las redes sociales, tuvo su momento soñado en la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional y lo hizo con el dorsal 47 en la camiseta.

Sin embargo, su debut despertó fuertes sospechas sobre las casas de apuestas, ya que las mismas pagaban una buena cantidad de dinero si el protagonista sería sustituido en el primer tempo, mientras que el premio era mayor si sucedía antes de los 15 minutos.

Fuertes críticas

A los que pareció no gustarles nada la clara estrategia de marketing de Riestra fue a los jugadores de Vélez, con Braian Romero a la cabeza de las críticas: "El mensaje es para los chicos que están del otro lado: hoy la televisión les mostró un atajo que no es ese; hoy fue una falta de respeto hacia el fútbol. Es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad y a los chicos, a los que lo intentan hasta lo último y no pueden".

En cuanto al entrenador del Fortín, Gustavo Quinteros, las sensaciones parecieron ser similares, aunque en su caso prefirió no hacerlas públicas, para evitar problemas mayores: "Tengo una opinión formada, pero no la quiero hacer pública. A veces, cuando decís algo públicamente hay personas que se puedan sentir tocadas u ofendidas".

Por su parte, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, fue uno de los más punzantes, al asegurar que el hecho fue "una falta total de respeto al fútbol y a los futbolistas".

La noticia en el mundo

El diario español AS comentó que la estrategia de Riestra "solo buscaba atención mediática", mientras que Marca la definió como "una vergüenza total", argumentando que se trató de una falta de respeto a los hinchas.

La prensa de Europa también replicó el hecho, con el medio portugués A Bola describiéndolo como un "episodio insólito" en el fútbol argentino y relacionándolo directamente con una campaña de marketing de bebidas energéticas.

En España, El Desmarque subrayó que la polémica llegó incluso a la AFA, que estudia si este tipo de maniobras desvirtúa la esencia de la competición.

Por su parte, los medios de Brasil fueron más críticos con el debut del nacido en Santo Tomé. O Globo tituló "Streamer tiene un debut relámpago en un partido que vale el liderato del Campeonato Argentino", focalizando en el poco tiempo que estuvo en cancha el joven de 24 años y en la importancia que tenía el partido para el Fortinero, que lucha por despegarse en la punta de la Liga.

El medio UOL lanzó un fuerte título en contra de la situación: "'Vergüenza': YouTuber abandona el juego después de 1 minuto y es criticado en transmisión". La nota hace referencia a las duras críticas a la situación que hizo la transmisión de TyC Sports Internacional, en la que se señaló que "este chico no sabe ni dónde pararse".

Sin lugar a dudas, los medios más críticos fueron los chilenos, que se posicionaron fuertemente en contra de lo ocurrido en el Estadio Guillermo Laza. Al Aire Libre lanzó un duro título en contra del fútbol argentino, encabezando una dura nota con: "Están matando al fútbol: Streamer tuvo debut express en Argentina"; dentro de ella, el periodista Felipe Rojas Davidson describió al hecho como "una gigantesca falta de respeto".

Coopertaiva.cl escribió: "Jugó un minuto: el streamer Spreen hizo su polémico debut en Primera División", en la misma línea que el medio En Cancha, que tituló "¿Papelón? Influencer Spreen debutó en el fútbol argentino: ¡jugó un minuto y lo sacaron!". Ambos medios fueron críticos de la situación y enfatizaron en el tiempo de juego del 'futbolista'.