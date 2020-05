La AFA transmitió en diferido la reelección de Tapia

Todo estaba dispuesto desde la virtualidad: los asambleístas votarían con las tabletas provistas por la propia AFA y la experiencia del ensayo general no arrojó dificultades. Sin embargo, algo falló. Justamente la conexión en directo que permitía ver de qué manera se desarrollaba la asamblea trascendental. La que devolvía a River a la órbita de la asociación, la que ponía a Tinelli al frente de la desguazada Superliga y en la que también debía votar Roberto Sagra, el titular de San Martín de Tucumán, como asambleísta titular por la Primera Nacional.

El titular del Ciruja se enfrentó públicamente con Chiqui Tapia a quien dijo no apoyar. El chat en vivo del canal oficial de la AFA en Youtube ardía: los hinchas decían presente y repetían la consigna que baja desde Tucumán, que pide igualdad de condiciones para los clubes para enmascarar el anhelo de lograr el ascenso a Primera por haber liderado las posiciones en su zona hasta que la competencia fue aplazada. Cuando la cuenta regresiva para el comienzo de la transmisión llegó a la hora pautada, el chat se silenció. Algunos dirigentes confirmaron que la asamblea, de todos modos, había comenzado.

Exactamente 55 minutos después del inicio, la AFA subió las imágenes presuntamente sin editar y en las que se pudieron ver las instancias de una asamblea atípica, que marcó el rumbo que tomó el fútbol argentino, aún sin competencia ni certezas sobre la manera en que se consumarán los ascensos de las categorías que lo tienen como máximo objetivo.

La votación de Tapia fue por aclamación. La lista que encabezó se impuso por una mayoría imprecisa, con micrófonos abiertos que dejaron escuchar algunos aplausos. “Voté en positivo, apelando a que el nuevo comité ejecutivo de AFA revierta la situación del fútbol. El comité ejecutivo anterior, ni nos escucha. No soy antisistema. En definitiva espero que las cosas se solucionen”, contó después al ser consultado por DIARIO POPULAR.

De manera virtual, con transmisión en diferido, pero de manera concreta la AFA renovó sus autoridades, tal cual estaba previsto. Los díscolos de ayer -Tinelli y D’onofrio- son vicepresidentes y los de hoy no patearon en contra. Después de tres años, Tapia no tiene oposición y no esucha voces que pongan en duda su capacidad de conducción.