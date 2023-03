La alerta de seguridad que recibió la Selección Argentina

Solo una pequeña porción de esa gran cifra dirá presente en River, pero aún así la movilización de gente supera ampliamente esa cantidad de personas. Y en las últimas horas, la organización del evento denominado por la AFA 'La fiesta de los campeones del mundo' recibió una alerta de seguridad.

Es que llegó una amenaza anónima que pone en riesgo la integridad de Lionel Messi y todos los futbolistas, incluso, el normal desarrollo del partido y sus agregados -shows de música, etcétera-.

En ese sentido, ingresó una denuncia en la Fiscalía de Eventos Masivos sobre presuntos incidentes que podrían generarse esta noche en el Monumental. Precisamente, la denuncia anónima, que ingresó a través de la web de Ministerio Público Fiscal, alerta sobre una movida para invadir el campo de juego durante el partido desde una de las tribunas.

Más allá de la seriedad o no que pueda tener dicho aviso, y del pedido que los propios jugadores, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes hicieron para que se pueda disfrutar de una noche en paz y sin incidentes, donde todo sea festejos, la locura y adrenalina puede llevar a alguno que otro individuo a intentar infiltrarse en el campo. No es nada que no haya pasado en reiteradas ocasiones, sobre todo con Messi en cancha.

Por eso, el organismo de seguridad tendrá que ser efectivo y eficiente y estar atento a cualquier intento de ese estilo. Por ahora, todo fue previsto finamente y, por ejemplo, los jugadores fueron temprano al estadio para evitar complicaciones y escoltados por una gran caravana de policías.

Por otro lado, y mientras falta un rato para el comienzo del partido -será a las 20.30-, una gran cantidad de gente sin entrada se acercó a las inmediaciones del Monumental para intentar conseguir alguna. Se ha advertido fuertemente sobre no comprar por reventa, y ya hubo varios casos que tomaron notoriedad de personas estafadas.