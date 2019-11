La Brujita Verón bancó la candidatura de Román: "Votaría a Riquelme"

"Me provoca alegría y satisfacción que alguien que viene del campo de juego decida entrar en la incomodidad de ser dirigente. No me sorprende que se meta en política. Lo votaría. Estoy de su lado. Estuvo en la cancha y dentro de un vestuario. Le diría que se rodee de gente capaz y que disienta de su pensamiento”, sostuvo Verón.

El titular del Pincha agregó: “Deberá entender que no son solamente 90 minutos y que forma parte de un proceso. Deberá tener la paciencia y habilidad que tenía dentro de la cancha".

ADEMÁS:

La Bombonera dio su veredicto: pidió por Riquelme y cantó contra Angelici

Sergio Agüero se lesionó y estará afuera varios partidos

Fútbol caníbal en Paraguay: Le mordió la cabeza a un rival

Griezmann y su relación con Messi: "Solo puede progresar con el tiempo"