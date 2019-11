La triste noticia la dio a conocer el entrenador Pep Guardiola en conferencia de prensa: "Agüero se perderá varios partidos por lesión, no sé cuántos exactamente. Tiene un problema en el tendón. Echaremos a Sergio en falta. Hemos tenido problemas con las lesiones pero le esperaremos. Mientras tenemos a Gabriel Jesús y a Raheem Sterling, que pueden jugar ahí. Estaremos un tiempo sin él", comentó el DT.

ADEMÁS

River prepara la recuperación para ir por tres partidos de alto valor

San Martín de Tucumán salvó el invicto con un gol de su arquero

Despedida y regreso made in Maradona

La Bombonera dio su veredicto: pidió por Riquelme y cantó contra Angelici

El que tomó la posta por la lesión del Kun fue Gabriel Jesús, que también estuvo presente en la rueda de prensa, y expresó su desazón por la baja del goleador. "No estoy contento porque Agüero esté lesionado. No me gusta que mis amigos estén lesionados, pero he trabajado duro cada día. Estoy listo para jugar y demostrar siempre que quiero mejorar", declaró.

Y cerró: "Cuando decidí venir sabía que sería duro porque estaba Sergio el máximo goleador del club, que marca cada partido. Lo sabía. Pero tenía la oportunidad de jugar con Pep, con jugadores de primer nivel en un gran club. Por eso vine, para disfrutar y aprender".