La confesión del Kun Agüero a Saviola en vivo

"Yo cuando era chiquito, no sé si sabías, le pedía a mi viejo si me podía comprar los botines que usabas vos en River cuando comenzabas, los Fila", declaró Agüero, aunque en ese momento con PSG - Benfica de fondo. Javier Saviola sonrió y le respondió, entre risas: "Sí, fueron el primer contrato que hice con botines. La marca estaba en tenis, se quería pasar al fútbol y ahí me agarraron por un año".

A lo que el Kun, con su habitual ocurrencia, soltó: "Se pensaron que vos ibas a jugar al tenis, ¿o qué?". Ambos rieron y el Conejo, que tras dejar el fútbol pasó por el Futsal y actualmente se desempeña como asistente técnico en la tercera división del Barcelona, remató: "Sí... capaz me iba a jugar Roland Garros".

De goleador a goleador: Agüero, que debió retirarse por un problema en su corazón, sumó un total de 381 goles en su carrera entre Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona y la Selección argentina; mientras que Saviola marcó 254 tantos en sus pasos por River, Barcelona, Mónaco, Sevilla, Real Madrid, Benfica, Olympiakos, Málaga, Hellas Verona y claro, Argentina.