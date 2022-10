Bomba en Francia: ¿Mbappé se va del París Saint Germain?

El descontento del atacante pasa por el incumplimiento de las condiciones que firmó en la renovación de contrato, cuando todo apuntaba a que se iría libre. Entre ellas, la salida de Neymar, con quien ha tenido encontronazos dentro de la cancha, la llegada de un centrodelantero top y la llave del equipo, tanto en el campo de juego como fuera del mismo.

Ante la presencia de Lionel Messi y Ney, y a falta de un punta de elite, Cristophe Galtier se ha inclinado por ubicar a Mbappé en el centro del ataque, dándoles así más libertad a los sudamericanos para desenvolverse. Esto, claramente, no es del agrado de la joven estrella.

"Aquí me piden otras cosas en comparación con mi club. Tengo mucha más libertad aquí. El entrenador (Didier Deschamps) sabe que hay un nueve como Olivier (Giroud) que ocupa las defensas y puedo andar y salir al espacio, pedir los balones. En París no hay eso. Me piden que haga de pivote, es diferente", había dicho luego de su último partido con la selección de Francia, en septiembre.

Todos estos condimentos alimentan el rumor de que Mbappé buscará salida en el invierno europeo, luego del Mundial de Qatar 2022. Los más interesados siempre fueron Real Madrid y Liverpool, aunque en el club parisino no quieren saber nada con que se vaya al Merengue. Seguramente haya que esperar hasta los primeros días de enero para saber con certeza qué será del futuro de Kylian.