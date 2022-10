Martín Palermo: su relación con Riquelme y la chance de dirigir a Boca

"Con Román siempre está la posibilidad de llamarnos y conversar. Después, de ahí a que yo me junte a comer los asados que tiene con sus amigos... No hay chances", sentenció Martín, en diálogo con ESPN. "Es una realidad que no teníamos una relación como la que yo podía tener con Guillermo o el Pato. Pero con una prioridad como Boca por delante", agregó.

En el hilo de los recuerdos, el Loco destacó que "había una necesidad lógica en donde la importancia de cada uno y el lugar que ocupábamos adentro de la cancha y para con el grupo, priorizábamos el bien del equipo" y que "nosotros buscábamos ganar porque si perdíamos, los medios hubieran dicho que perdíamos porque Palermo y Riquelme estaban distanciados".

Cuando asumió la dirección técnica del Tiburón, Martín se comunicó personalmente con Riquelme para negociar los préstamos de Agustín Lastra y Nicolás Valentini, lo que generó en la gente una sensación de que todo problema pasado estaba solucionado. Sin embargo, el ex delantero afirmó: "A veces uno tiene que romper con esto por una necesidad de conseguir jugadores útiles. ¿Por qué no hablar directamente? Estoy priorizando necesidades mías por conveniencia".

Por último, Palermo se refirió a la posibilidad de ser técnico de Boca, en el corto, mediano o largo plazo. "Quiero estar en ese lugar pero no sé cuándo se dará", aclaró. Y cerró: "Capaz que estar tan identificado con Boca me lleve a tener esa oportunidad. Pero no puedo estar supeditado a eso y perderme la oportunidad de dirigir a otros equipos del país. Hoy tengo que respetar que hay un entrenador".