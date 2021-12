La continuidad de Beccacece es la prioridad del mercado

El entrenador es pretendido por varios clubes del fútbol argentino y el Halcón encontró en él un estratega hecho a medida. Por eso, intentará asegurarse que para la Copa Sudamericana que jugará el año que viene esté "Becca" en el banco de suplentes.

En cuanto resuelva la situación con el DT, Defensa saldría a buscar refuerzos. Aunque la brújula para saber hacia adónde apuntar la tendrá la cantidad de jugadores que puedan irse el 31 de diciembre, fecha en la que vencen varios contratos, como por ejemplo el de Walter Bou, que debe regresar a Boca.

En cuanto a los movimientos, uno de los protagonistas que se encargó de desmentir contactos de River y Boca por sus servicios fue el defensor Adonis Frías, quien aseveró que "hay contrato vigente con Defensa" y que "no existieron llamados ni de Juan Román Riquelme ni de Marcelo Gallardo".

"Mis compañeros me joden, dicen que soy un jugador para River, pero el fanatismo que tengo por Boca es muy grande, lo llevo en la sangre. De todas maneras, la realidad indica que no me llamaron ni Román ni Gallardo, así que no hay nada cerrado ni hablado con esos equipos", se sinceró en diálogo con Radio Continental.

En este marco, planteó que su deseo es "dar el salto al exterior" y que por el momento espera ofertas: "Estoy aguardando alguna propuesta, por ahora tengo contrato vigente con Defensa".