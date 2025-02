La crítica de Cristiano Ronaldo a Mbappé por su desempeño en Real Madrid

"Se le está complicando jugar porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sepa, es que no es su posición", opinó el portugués, quien marcó 450 goles en 438 partidos en el Real Madrid entre 2009 y 2018 con los que se convirtió en el máximo goleador del club. Y aseguró: "Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaría a jugar de nueve".

Luego, Cristiano contó cómo fue su evolución como jugador al llegar al Real Madrid: "Yo no era delantero, me acostumbré a jugar de delantero, yo jugaba por la banda. No soy el típico delantero. Yo creo que él no debería ser el típico delantero, debería buscar una forma muy de él".

La llegada de Mbappé generó mucha ilusión en los hinchas del Real Madrid y en el mundo y Cristiano no es la excepción. "Cuídenlo. Es muy bueno. El Madrid lo tiene que ayudar y proteger. Le va a dar muchas alegrías. Le quiero mucho", comentó con un tono de preocupación y reflejando su amor hacía el francés, quien lo admiraba de chico.

Por último, en esta charla con la Sexta TV, Cristiano reveló sobre su etapa como hincha: "Veo al Madrid de vez en cuando porque a mi hijo Mateo le gusta mucho Mbappé".

A dos días de cumplir 40 años, Cristiano Ronaldo sigue brillando en el Al-Nassr de la Liga de Arabia Saudita, donde lleva 85 goles en 94 partidos. El presente del portugués con este club de una liga menor es fabuloso: lleva 5 goles en 5 partidos en el inicio de este 2025 y cada vez está más cerca de llegar a los 1000 goles (alcanzó los 923 tantos en su carrera).