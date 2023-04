En las últimas horas, Micho dio a conocer la nómina de jugadores para disputar la fase de grupos del máximo certamen continental y sorprendió a los hinchas al poner 40 nombres e incluir a diez juveniles, de los cuales nueve todavía no hicieron su debut oficial en la Primera División.

demichelis-river_w862.webp

El único que ya sumó varios minutos en la máxima categoría es Franco Alfonso. Los que esperan cumplir su gran sueño con la banda roja son Lucas Lavagnino, Claudio Echeverri, Daniel Zabala, Santiago Beltrán, Ulises Giménez, Sebastián Sánchez, Esteban Fernández, Matías Gallardo y Joaquín Flores.

Por su parte, Gallardo convocaba poquísimos juveniles en la lista de buena fe. De hecho, para la Copa Libertadores 2021 a los clubes se le permitió inscribir 50 jugadores por el coronavirus y el Muñeco decidió solo convocar 32 siendo una de las listas más cortas.

"Primero, porque no tengo más de 30 jugadores trabajando conmigo; segundo, porque los juveniles que se sumaron empezaron a entrenarse hace una semana y no iba a darles una falsa ilusión porque todavía no están para integrar una lista para una competencia tan importante y prestigiosa", comentó.

"Y tercero, porque no los voy a poner. Y si en algún momento hay un episodio que indique que estemos expuestos a un contagio masivo, será porque no tengamos que jugar", expresó el entrenador más ganador de la historia de River. Después, tuvo un contagio masivo y Enzo Pérez atajó en la victoria por 2 a 1 a Ind. Santa Fe.